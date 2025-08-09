SPOR

Galatasaray menajer George Gardi'ye yetkiyi verdi! Gardi İngiltere'ye uçuyor... Transferin sonlanması için büyük uğraş veriliyor

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ligi Gaziantep FK deplasmanında 3 puanla açarken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yönetim ünlü menajer Gardi’ye transferi bitirmesi için yetkiyi verdi. Gardi İngiltere’ye gidiyor.

Burak Kavuncu
Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Gaziantep deplasmanından rahat bir galibiyetle dönmesine karşın eksik bölgelerini kapatmak için transfer operasyonunu başlattı. Başkan Dursun Özbek, liglerin başlaması ile transferde geç kalındı imajını silmek için bir an önce kaleci transferini bitirmek istiyor. Bu doğrultuda menajer Gardi’ye yetki verildi.

TRANSFER SİHİRBAZI UÇUYOR!

Son yıllarda Galatasaray taraftarını yaptığı yıldız transferiyle sevindiren George Gardi, Başkan Dursun Özbek’ten aldığı talimatla Ederson transferini bitirmesi için İngiltere’ye gidiyor. Bu hafta içi yapacağı yolculuğun ardından Manchester City kulübü ile görüşecek olan Gardi, transferi 8-10 milyon bonservis aralığında bitirip oyuncuyla İstanbul’a dönmek istiyor.

EDERSON İLE ANLAŞILDI İDDİASI

Öte yandan Alfredo Pedulla’nın haberine göre Cimbom, Ederson ile 8 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaştı. Sıra İngiliz kulübü ile bonservis pazarlığında dedi.

EDERSON BEĞENDİ! ORTALIK YANGIN YERİ OLDU

Brezilya kalecinin, Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Leroy Sane’nin paylaşımını beğenmesi olay oldu. Taraftarlar bu olayı transferde sona gelindi olarak yorumladı.

OKAN BURUK’UN KALEDE 1 NUMARASI

3 senedir üst üste şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk’un en çok eleştirildiği noktalardan biri olan Avrupa kupalarındaki başarısızlık transferde rotayı üst seviye oyunculara çevirdi. Buruk, kale için dünya çapında bir kaleci isterken bu ismin Manchester City’den Ederson olduğu ortaya çıkmıştı. Brezilyalı kaleci Okan Buruk’un lisesinde acıka ara bir numara olduğu öğrenildi.

