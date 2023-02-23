Galatasaray, Messi'den gelecek haberi bekliyor! Icardi'nin transferi için Messi'nin takımda kalması gerekiyor...

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek Messi için Barcelona'ya gitti iddiası sonrası açıklama yaptı.

"LAPORTA İLE GÖRÜŞMEDİK VE BARCELONA'YA DÖNMEK İÇİN HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"

"Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum. Laporta ile görüşmedik ve Barcelona'ya dönmek için herhangi bir teklif almadık" dedi.

GALATASARAY'IN KADERİ MESSI'YE BAĞLI

Galatasaray'da gözler Messi'ye çevrildi. Sarı-kırmızılılar PSG'den Icardi'yi önümüzdeki sezon kadroya katmak için Messi'nin takımda kalmasını umuyor. Messi'nin takımdan ayrılması halinde PSG yönetimi Icardi'yi kadroda tutacak.

