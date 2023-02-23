Galatasaray, Messi'den gelecek haberi bekliyor! Icardi'nin transferi için Messi'nin takımda kalması gerekiyor...

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek Messi için Barcelona'ya gitti iddiası sonrası açıklama yaptı.
"Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum. Laporta ile görüşmedik ve Barcelona'ya dönmek için herhangi bir teklif almadık" dedi.
Galatasaray'da gözler Messi'ye çevrildi. Sarı-kırmızılılar PSG'den Icardi'yi önümüzdeki sezon kadroya katmak için Messi'nin takımda kalmasını umuyor. Messi'nin takımdan ayrılması halinde PSG yönetimi Icardi'yi kadroda tutacak.