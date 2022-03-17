Galatasaray mı, Barcelona mı? Efsane isim, favorisini açıkladı!

Futbolculuk döneminde hem Galatasaray hem de Barcelona'nın formalarını terletmiş olan Gheorghe Popescu, iki takım arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇECEK OLAN TAKIM..."

Eşleşmedeki favorisini söyleyen Popescu, "Barcelona'nın turu geçeceğini düşünüyorum. İstanbul'da Camp Nou'dan daha kolay bir maç olacaktır. Barcelona, çok büyük bir hücum gücüne sahip. Galatasaray şu anda formda olsa bile Barça'nın gücü bariz bir şekilde daha üstün." dedi.

Galatasaray, son 16 turunun ilk ayağında Camp Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalmış ve tur umutlarını İstanbul'a taşımıştı.

