Galatasaray mı Benfica mı? Di Maria kararını verdi ve sözleşmeye imza atmak üzere...

Juventus'ta forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria'nın İtalyan devi ile olan sözleşmesi sona ererken, geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Di Maria'nın transferi bitmek üzere...

BENFICA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Angel Di Maria ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Eski takımına dönmeyi kabul eden Arjantinli yıldız, Avrupa'dan kendisine yapılan diğer teklifleri reddetti.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Galatasaray'da kanat rotasyonu için düşünülen Di Maria, Benfica'nın kendisine teklif yapması sonucu diğer takımları reddetti ve kararını verdi.



