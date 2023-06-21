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Galatasaray mı Benfica mı? Di Maria kararını verdi ve sözleşmeye imza atmak üzere...

21.06.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, şampiyon Galatasaray çok konuşulacak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyordu. Son günlerde ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılan Angel Di Maria'dan gelen haber taraftarı yıktı.

Galatasaray mı Benfica mı? Di Maria kararını verdi ve sözleşmeye imza atmak üzere...

Juventus'ta forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria'nın İtalyan devi ile olan sözleşmesi sona ererken, geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Di Maria'nın transferi bitmek üzere...

BENFICA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Angel Di Maria ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Eski takımına dönmeyi kabul eden Arjantinli yıldız, Avrupa'dan kendisine yapılan diğer teklifleri reddetti.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

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Galatasaray'da kanat rotasyonu için düşünülen Di Maria, Benfica'nın kendisine teklif yapması sonucu diğer takımları reddetti ve kararını verdi.


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