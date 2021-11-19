Galatasaray Mohamed Elneny transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray'ın gündeminde olan Mohamed Elneny için İngiltere'den sevindirici haber geldi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Arsenal, Mısırlı oyuncunun sözleşmesini önümüzdeki günlerde feshedecek.

Haberin detaylarında ise şu ifadelere yer verildi: 'Arsenal mevcut sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Elneny'nin kontratını feshetme kararı aldı. Teknik Direktör Arteta, oyuncuyu kadroda istemiyor ve gönderilmesi için izin verdi. Elneny ise Galatasaray'la müzakerelere devam ediyor. Mısırlı oyuncunun Ocak ayında Galatasaray'ın saflarına geçmesi muhtemel gözüküyor. Oyuncu için Fenerbahçe'nin de ilgisi var ama Galatasaray menajeri Fatih Terim, Elneny konusunda ısrarcı ve ocak ayında oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Elneny'nin yeni durağı Galatasaray olacak gibi."

Elneny bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymişti.

