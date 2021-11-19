SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Mohamed Elneny transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray Mohamed Elneny transferinde mutlu sona çok yakın

19.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basınına göre Arsenal, Mohamed Elneny'nin sözleşmesini önümüzdeki günlerde feshedecek. Haberde Mohamed Elneny'nin Galatasaray ile görüşmelere devam ettiği bilgisi de verildi.

Galatasaray Mohamed Elneny transferinde mutlu sona çok yakın
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın gündeminde olan Mohamed Elneny için İngiltere'den sevindirici haber geldi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Arsenal, Mısırlı oyuncunun sözleşmesini önümüzdeki günlerde feshedecek.

Haberin detaylarında ise şu ifadelere yer verildi: 'Arsenal mevcut sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Elneny'nin kontratını feshetme kararı aldı. Teknik Direktör Arteta, oyuncuyu kadroda istemiyor ve gönderilmesi için izin verdi. Elneny ise Galatasaray'la müzakerelere devam ediyor. Mısırlı oyuncunun Ocak ayında Galatasaray'ın saflarına geçmesi muhtemel gözüküyor. Oyuncu için Fenerbahçe'nin de ilgisi var ama Galatasaray menajeri Fatih Terim, Elneny konusunda ısrarcı ve ocak ayında oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Elneny'nin yeni durağı Galatasaray olacak gibi."

Elneny bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
G.Saray'dan derbiye özel prim! İşte o rakamG.Saray'dan derbiye özel prim! İşte o rakam
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Süper Lig'de dev takas

Süper Lig'de dev takas

Beşiktaş'ta kriz! Teklifi kabul etmedi

Beşiktaş'ta kriz! Teklifi kabul etmedi

G.Saray'ın golcüsüne İtalyan kancası

G.Saray'ın golcüsüne İtalyan kancası

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.