Galatasaray, Morata'nın ayrılmasına izin vermiyor! Milan'a büyük şok

Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata için resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımda mutsuz olduğu bilinen Morata'nın Como ile anlaşmasına rağmen henüz imzaların atılmadığı öğrenildi.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." dedi.

GALATASARAY ÜCRET İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralanan Morata'nın sözleşmesinin devre arasına kadar devam ettiğini vurgulayan Galatasaray, Morata'nın takımdan ayrılması durumunda Milan'dan bonservis bedeli talep ediyor. Bu problemin çözülmesinin ardından İspanyol oyuncu Como'ya imza atacak.