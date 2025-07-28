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Galatasaray, Morata'nın ayrılmasına izin vermiyor! Milan'a büyük şok

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Alvaro Morata transferi için açıklamalarda bulundu. Hem oyuncu hem de Milan ile anlaştıklarını söyleyen Suwarso, Galatasaray'dan haber beklediklerini ifade etti.

Galatasaray, Morata'nın ayrılmasına izin vermiyor! Milan'a büyük şok
Emre Şen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata için resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımda mutsuz olduğu bilinen Morata'nın Como ile anlaşmasına rağmen henüz imzaların atılmadığı öğrenildi.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

Galatasaray, Morata nın ayrılmasına izin vermiyor! Milan a büyük şok 1

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." dedi.

GALATASARAY ÜCRET İSTİYOR

Galatasaray, Morata nın ayrılmasına izin vermiyor! Milan a büyük şok 2

Geçtiğimiz sezon kiralanan Morata'nın sözleşmesinin devre arasına kadar devam ettiğini vurgulayan Galatasaray, Morata'nın takımdan ayrılması durumunda Milan'dan bonservis bedeli talep ediyor. Bu problemin çözülmesinin ardından İspanyol oyuncu Como'ya imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milan galatasaray Alvaro Morata
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