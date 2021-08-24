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Galatasaray, Morutan'ı açıkladı

24.08.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Morutan'ı açıkladı

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

GIGI BECALI BONSERVİSİNİ AÇIKLADI

FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan transferindeki son rakamları açıkladı.

Becali, "Pazartesi gecesi görüşmeler yeniden durdu. Galatasaray, pazarlık yapması için birini gönderdi ve tekrar pazarlıklara başladı. Galatasaray, 5 milyon euro önerdi ama biz 5.7 milyon euro istedik. Bu sabah yeni bir teklif daha geldi. Toplamda 5.7 milyon euro alacağız. Son görüşmeler sonrası el sıkıştık ve onlar da kabul ettiklerini söyledi. Eğer, 5 yıl içinde Morutan 10 maçta forma giyerse 500 bin euro daha ödeyecekler. 5.7 milyonun 1.5'u Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ne giderse ödenecek. Bu yıl Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa 1.5'un 500'ü bu sezon ödenecek. Bu bonus maddelerini koydum, Galatasaray da kabul etti. Bence 5.7'yi %100 alacağız. Bence garanti para. Artık becali bizim oyuncumuz değil. Uçağa binip İstanbul'a gidecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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