Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor (Fernando Muslera kimdir?)

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray, bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Fernando Muslera’yla 2 senelik yeni anlaşma konusunda görüşme yaptı. Sarı-kırmızılılar ve oyuncu arasında hiçbir problem çıkmadı.

Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Muslera'nın Çaykur Rizespor deplasmanında ayak bileği kırılmıştı. Skoda ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen yıldız kalecinin Ocak ayından önce sahalara geri dönmesi bekleniyor.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti.

Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı.

Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 Euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu.

(AKŞAM)

