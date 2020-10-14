SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor (Fernando Muslera kimdir?)

Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor (Fernando Muslera kimdir?)

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2020 09:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Fernando Muslera ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom taraftarının gönlünde taht kuran deneyimli isim, Aslan ile sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor. 2021 yılında sözleşmesi sona erecek ve sarı-kırmızılı takımda 10. senesini dolduracak olan Uruguaylı file bekçisi, yeni kontrat ile ödüllendirilecek.

Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor (Fernando Muslera kimdir?)

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray, bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Fernando Muslera’yla 2 senelik yeni anlaşma konusunda görüşme yaptı. Sarı-kırmızılılar ve oyuncu arasında hiçbir problem çıkmadı.

Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Muslera'nın Çaykur Rizespor deplasmanında ayak bileği kırılmıştı. Skoda ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen yıldız kalecinin Ocak ayından önce sahalara geri dönmesi bekleniyor.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti.

Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı.

Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 Euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu.

(AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor (Fernando Muslera kimdir?)
G.Saray transfer bombasını patlattı
Galatasaray'da Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı
Galatasaray'da o isim kadro dışı bırakıldı!
Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatacak
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
James Rodriguez: Falcao dünyanın en iyi golcülerinden
Falcao dünyanın en iyi golcülerinden
Galatasaray'a sakat futbolculardan müjdeli haber!
G.Saray'a sakat futbolculardan müjdeli haber!
Sofiane Feghouli yeniden West Ham'a
Eski takımına geri dönüyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.