Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak! Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi sarı-kırmızılıların radarında

Fernando Muslera’nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim, kaleyi emanet edecek yeni isim için çalışmalara başladı. Muslera, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış; toplamda 443 maça çıkarak kulüp tarihine geçmişti.

Muslera'nın vedasının ardından yeni sezon öncesi Galatasaray’ın hedefindeki ilk isim ise Chelsea’nin genç kalecisi Djordje Petrovic oldu.

SARI-KIRMIZILILAR RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki Petrovic’i satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Chelsea ile resmi görüşmelere başladı.

DJORDJE PETROVİC KİMDİR? DJORDJE PETROVİC KARİYERİ

Chelsea’nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic, kariyerine ülkesi Sırbistan’da başladı. Cukaricki'nin altyapısında yetişen Petrovic, burada gösterdiği performansla MLS ekibi New England Revolution’a transfer oldu. ABD’de kısa sürede dikkat çeken Petrovic, 2023 yılında 16 milyon euro bonservisle Premier League temsilcisi Chelsea’ye transfer oldu.