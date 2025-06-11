SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak! Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi sarı-kırmızılıların radarında

Fernando Muslera’nın Galatasaray’a veda etmesinin ardından, sarı-kırmızılılar kaleyi emanet edecek yeni ismi belirlemek üzere harekete geçti. Galatasaray, Chelsea’nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic için resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak! Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi sarı-kırmızılıların radarında
Begüm Özkaynak

Fernando Muslera’nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim, kaleyi emanet edecek yeni isim için çalışmalara başladı. Muslera, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış; toplamda 443 maça çıkarak kulüp tarihine geçmişti.

fernando1

Muslera'nın vedasının ardından yeni sezon öncesi Galatasaray’ın hedefindeki ilk isim ise Chelsea’nin genç kalecisi Djordje Petrovic oldu.

petrovic1

SARI-KIRMIZILILAR RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki Petrovic’i satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Chelsea ile resmi görüşmelere başladı.

petrovic3

DJORDJE PETROVİC KİMDİR? DJORDJE PETROVİC KARİYERİ

Chelsea’nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic, kariyerine ülkesi Sırbistan’da başladı. Cukaricki'nin altyapısında yetişen Petrovic, burada gösterdiği performansla MLS ekibi New England Revolution’a transfer oldu. ABD’de kısa sürede dikkat çeken Petrovic, 2023 yılında 16 milyon euro bonservisle Premier League temsilcisi Chelsea’ye transfer oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor böyle duyurdu! 2 yıllık anlaşmaKayserispor böyle duyurdu! 2 yıllık anlaşma
Yıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntüYıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntü
Anahtar Kelimeler:
transfer Chelsea Fernando Muslera galatasaray kaleci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak

Yıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntü

Yıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntü

Türk Telekom'dan internet ücretlerine zam!

Türk Telekom'dan internet ücretlerine zam!

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı belli oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı belli oldu

'Tazminatını ödeyin gitsin' çıkışı şok yarattı...

'Tazminatını ödeyin gitsin' çıkışı şok yarattı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.