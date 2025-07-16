Galatasaray Napoli'nin o talebini de kabul etti! İşte Osimhen transferini bitirecek olay... Tarih belli oldu!

Süper Lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray, Victor Osimhen transferine odaklandı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken Napoli'nin istekleri sürekli olarak değişmeye devam ediyor.

SATIŞTAN PAY TALEBİ

Matteo Moretto’nun haberine göre, Napoli, Galatasaray’ın 40 milyon euroluk nakit teklifini kabul ederken, kalan 35 milyon euronun 2026’da ödenmesini istedi. Ayrıca, İtalyan kulübü, oyuncunun sonraki satışından pay talep etti.

GALATASARAY O TEKLİFİ YENİDEN KABUL ETTİ

Öte yandan Napoli bir talepte dasha bulunurken oyuncunun 3 yıl boyunca İtalya'ya satılamaması konusunda da bir talepte bulunmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın bu maddeyi kabul ettiği öğrenildi.

TRANSFERİ BİTİRECEK HAMLE

HT Spor’un haberine göre, kulübün geçen ay gerçekleştirdiği yüzde 150’lik sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. 21 Temmuz’a kadar ciddi bir nakit girişi bekleyen sarı-kırmızılılar, bu tarihten itibaren 85 milyon doların üzerinde gelirle transferde daha güçlü hareket edebilecek.