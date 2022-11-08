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Galatasaray Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Ofspor maçında muhtemel 11'ler!

08.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saatini ve kanalını öğrenmek isteyenler "Galatasaray Ofspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olarak açıklandı. Peki, Galatasaray Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Ofspor maçında muhtemel 11'ler!

Galatasaray Ofspor maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanacak karşılaşmada öncesi Spor Toto Süper Lig'de haftayı Beşiktaş'ı 2-1 yenip kapatan Sarı Kırmızılılar Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Sporseverler internette "Galatasaray Ofspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte Galatasaray Ofspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ofspor maçı bugün (8 Kasım Salı) saat 21:00'de başlayacak.

NEF Stadyumu'nda oynanacak maçı Hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Akıncık üstlenecek.

Galatasaray Ofspor maçının dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

GALATASARAY OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ofspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN OFSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk'un, kupa maçının 11'inde Beşiktaş maçına göre birçok değişiklik yapması bekleniyor.

Kadroda rotasyona gidecek olan Buruk, Ofspor karşısında özellikle fazla forma şansı bulamayan isimlerle genç futbolculara şans verecek.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Ross, Emin Bayram, Kazımcan, Berkan Kutlu, Midtsjö, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis.

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