Galatasaray, Okan Buruk'a imza töreni düzenlendi! Tecrübeli çalıştırıcı 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'da teknik direktör olarak 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı.

OKAN BURUK'UN MAAŞINA REKOR ZAM!

Sözleşmesi sezon sonunda biten Okan Buruk'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL maaş alan Okan Buruk'a rekor zam yapılarak maaşı 110 milyon TL'ye çıkarıldı. Okan Buruk ikinci yılında ise 140 milyon TL kazanacak.

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

'Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasında bir payınızın olduğunu düşünüyor musunuz?'

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok."

"TÜRK FUTBOLUNDA EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM GALATASARAY"

Okan Buruk: "Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Dolayısıyla gerçek 'winner' takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. 2 sene önce beni buraya layık gördüğü için Dursun Özbek'e teşekkür etmek istiyorum."

"2 YIL SONRA OKAN HOCAMLA YİNE BURADAYIZ"

Dursun Özbek: "Bundan 2 yıl önce burada Okan Hocamızın imza töreninde 'Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. 2 yıl sonra Okan Hocamla yine buradayız."

"OKAN BURUK BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

Dursun Özbek: "Daha yapacak çok işimiz, kazanacağımız çok kupalar var. Okan Buruk boş sözleşmeye imza attı."





