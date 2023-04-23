Galatasaray öncesi Karagümrük'te sakatlık! Forma giyemeyecek...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak VavaCars Fatih Karagümrük'te antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Matteo Ricci'nin sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BİR YANDAN DA KALECİ SIKINTISI YAŞANIYOR

VavaCars Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor.

Belindeki sakatlık sebebiyle HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.

Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor.

Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.

