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Galatasaray, Osimhen'in ardından bir dünya yıldızıyla daha anlaşma sağladı! Hafta başında İstanbul'a geliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.09.2024 09:26
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Galatasaray'da transfer dönemi hareket kazanmaya devam ediyor. Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmanın eşiğine geldi.

Galatasaray, Osimhen'in ardından bir dünya yıldızıyla daha anlaşma sağladı! Hafta başında İstanbul'a geliyor

Galatasaray yönetimi transferde frene basmıyor. Osimhen sonrası kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldız oyuncuyla anlaştı.

TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

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Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica'ya, Wilfried Zaha’yı Lyon’a gönderen Galatasaray, sol tarafta oluşan eksiklik için Juventus'lu Kostic ismi üstünde karar kılmıştı. Edinilen son bilgiye göre transferde son aşamaya gelindi.

İSTANBUL'A GELMESİ AN MESELESİ

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31 yaşındaki oyuncuyu ikna eden Galatasaraylı yöneticiler transferde mutlu sona ulaştı. Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen Kostic'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

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