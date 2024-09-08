Galatasaray, Osimhen'in ardından bir dünya yıldızıyla daha anlaşma sağladı! Hafta başında İstanbul'a geliyor

Galatasaray yönetimi transferde frene basmıyor. Osimhen sonrası kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldız oyuncuyla anlaştı.
Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica'ya, Wilfried Zaha’yı Lyon’a gönderen Galatasaray, sol tarafta oluşan eksiklik için Juventus'lu Kostic ismi üstünde karar kılmıştı. Edinilen son bilgiye göre transferde son aşamaya gelindi.
31 yaşındaki oyuncuyu ikna eden Galatasaraylı yöneticiler transferde mutlu sona ulaştı. Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen Kostic'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.