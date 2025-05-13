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Galatasaray, Osimhen'in bonservis sorununu çözdü! 63 milyon Euro'luk gelir

Galatasaray, gelecek sezonun kombine ve localarını satışa çıkartmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi sonrası kombinelerin tamamı kısa süre içinde tükendi. Galatasaray yönetimi bu satıştan toplam 63 milyon Euro kazandı.

Galatasaray, Osimhen'in bonservis sorununu çözdü! 63 milyon Euro'luk gelir
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yönetimi yeni sezon öncesi para kaynağını buldu. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve kombinelerin hepsi kısa süre içinde tükendi.

63 MİLYON EURO GELİR

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Galatasaray yönetimi satılan kombinelerden 63 milyon Euro gelir elde etti. Victor Osimhen transferi için kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara bu rakam ilaç gibi geldi.

LOCALARA DA BÜYÜK İLGİ VAR

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Henüz sezon bitmemesine rağmen önümüzdeki yılın localarına da büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarların kısa süre içinde locaları da tüketmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray transfer haberleri Osimhen
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