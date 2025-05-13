Galatasaray, Osimhen'in bonservis sorununu çözdü! 63 milyon Euro'luk gelir

Galatasaray yönetimi yeni sezon öncesi para kaynağını buldu. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve kombinelerin hepsi kısa süre içinde tükendi.

63 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray yönetimi satılan kombinelerden 63 milyon Euro gelir elde etti. Victor Osimhen transferi için kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara bu rakam ilaç gibi geldi.

LOCALARA DA BÜYÜK İLGİ VAR

Henüz sezon bitmemesine rağmen önümüzdeki yılın localarına da büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarların kısa süre içinde locaları da tüketmesi bekleniyor.