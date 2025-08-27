Galatasaray rekor kırdı! Yeni harcama limitini duyanlar kulaklarına inanamadı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini açıklamıştı. Bu çerçevede Galatasaray’ın, yüzde 30 sapma payı dahil olmak üzere belirlenen harcama limiti 180 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, sermaye artırımından elde edilen yaklaşık 8.1 milyar TL’lik gelirin kullanımına dair detayları paylaştı.

54 MİLYON EURO EKLENDİ

Bu gelirin bir kısmıyla birlikte, Galatasaray’ın harcama limitine 54 milyon Euro daha eklendiği belirtildi.

REKOR LİMİT

Bu eklemeyle birlikte Galatasaray’ın toplam harcama limiti 234 milyon Euro’ya (yaklaşık 11.17 milyar TL) yükseldi.