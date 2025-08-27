SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray rekor kırdı! Yeni harcama limitini duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray'ın sermaye artırımı sonrası harcama limiti güncellenirken, Sarı-Kırmızılılar yeni harcama limitiyle rekor kırdı. İşte detaylar...

Galatasaray rekor kırdı! Yeni harcama limitini duyanlar kulaklarına inanamadı
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini açıklamıştı. Bu çerçevede Galatasaray’ın, yüzde 30 sapma payı dahil olmak üzere belirlenen harcama limiti 180 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, sermaye artırımından elde edilen yaklaşık 8.1 milyar TL’lik gelirin kullanımına dair detayları paylaştı.

54 MİLYON EURO EKLENDİ

Galatasaray rekor kırdı! Yeni harcama limitini duyanlar kulaklarına inanamadı 1

Bu gelirin bir kısmıyla birlikte, Galatasaray’ın harcama limitine 54 milyon Euro daha eklendiği belirtildi.

REKOR LİMİT

Galatasaray rekor kırdı! Yeni harcama limitini duyanlar kulaklarına inanamadı 2

Bu eklemeyle birlikte Galatasaray’ın toplam harcama limiti 234 milyon Euro’ya (yaklaşık 11.17 milyar TL) yükseldi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!
Rota: Portekiz, Hedef: Catamo...Rota: Portekiz, Hedef: Catamo...
Anahtar Kelimeler:
KAP rekor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!

Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

G.Saray'dan rekor limit! Duyanlar kulaklarına inanamadı

G.Saray'dan rekor limit! Duyanlar kulaklarına inanamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.