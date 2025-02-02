Galatasaray resmen açıkladı! Takımdan her an ayrılabilir... 'Kampa kendi isteğiyle katılmadı'

Galatasaray, Victor Nelsson'un transfer olasılığı nedeniyle Gaziantep FK kafilesinde yer almayacağını duyurdu.

"KENDİ İSTEĞİYLE DAHİL EDİLMEDİ..."

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanı sıra transfer ihtimali olan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"Aşil tendonunda kısmi yırtık olan Ismail Jakobs ve Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ile kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle bu iki oyuncu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almayacak. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, olası bir transfer durumu sebebiyle kendi isteğiyle kamp kadrosunda bulunmayacaktır."