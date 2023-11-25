Galatasaray, Salih Özcan transferini devre arasında bitirmek istiyor!

Milli takımın kısa süre içinde değişilmez oyuncusu olan Salih Özcan için Galatasaray harekete geçti. Kariyerine Dortmund'da devam eden yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılarda Erden Timur kolları sıvadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA, SALİH ÖZCAN İLE MASAYA OTURULMUŞTU

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta Salih Özcan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Galatasaray'ın teklifine 'evet' diyen milli oyuncu beklemeye geçmişti. Dortmund ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar büyük aşama kaydetti.

5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Salih Özcan transferi için 5 milyon euro ödeyebileceği aktarılmıştı. Dortmund'un bu rakamı kabul etmek üzere olduğu ve görüşmelerde sona gelindiği ifade ediliyor.





