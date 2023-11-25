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Galatasaray, Salih Özcan transferini devre arasında bitirmek istiyor!

25.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gündem orta saha transferi... Oyuncuları izlemeyi titizlikle sürdüren Galatasaray'da Salih Özcan için girişimler başlamıştı. Kariyerine Dortmund'da devam eden yıldız oyuncunun devre arasında transfer edilmesi için büyük aşama kaydedildi.

Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Milli takımın kısa süre içinde değişilmez oyuncusu olan Salih Özcan için Galatasaray harekete geçti. Kariyerine Dortmund'da devam eden yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılarda Erden Timur kolları sıvadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA, SALİH ÖZCAN İLE MASAYA OTURULMUŞTU

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Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta Salih Özcan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Galatasaray'ın teklifine 'evet' diyen milli oyuncu beklemeye geçmişti. Dortmund ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar büyük aşama kaydetti.

5 MİLYON EURO

salihozcan

Galatasaray'ın Salih Özcan transferi için 5 milyon euro ödeyebileceği aktarılmıştı. Dortmund'un bu rakamı kabul etmek üzere olduğu ve görüşmelerde sona gelindiği ifade ediliyor.

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Salih Özcan dortmund galatasaray milli takım erden
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