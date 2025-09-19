Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a karşı kabus gördü! Yorumcular Okan Buruk'u yerden yere vurdu...

Şampiyonlar Ligi’de gecenin maçında Galatasaray, Frankfurt ile karşılaşırken, sahadan hüsranla ayrıldı. Yaz transfer döneminde harcadığı paralar düşünülünce yapılan devasa yatırımın karşılığını ilk maçın ardından alamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’a çok sert eleştiriler geldi. İşte yazar ve yorumcuların eleştirileri…

HASAN ŞAŞ YILDIZ İSMİ FENA ELEŞTİRDİ! ‘‘KABULLENEMİYORUM’’

Maçın ardından SporON youtube kanalına konuşan Hasan Şaş, "Avrupa'da bir fazla koşmazsanız, bir fazla konsantrasyon olmazsanız, Norveç'in bir takımıyla oynayın, sizin başarılı olma şansınız yok! Lemina, kaç tane ikili mücadele kazadın? İlkay kaç tane birebir pozisyonda rakibe omuz vurdun? Sane, kaç tane omuz vurdun? Kabullenemediğim konu bu. Galatasaray'ın 7 maçı var, ümitli konuşamıyorum! Kabullenemiyorum, fiziksel temasların olmadığı maçı kabullenemiyorum." dedi.

Hasan Şaş, "Abdülkerim - Sanchez, neredeyse 3 yıl birlikte oynuyorlar değil mi? Bozmam ben bunu. Singo - Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem Abdülkerim - Sanchez ikilisini bozmam. Bence gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya üçüncü ya dördüncü gol, Singo geriden takip ediyor adamı. Ya stoper böyle oynar mı? Hep bize taraftarlardan şey geliyor, 45-50 maç stoper oynamış. Böyle stoper oynanmaz. Galatasaray'ın yediği golde kafayı nasıl vurduruyorsun? Bu adam hiç sağ bek oynamaz onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

‘‘OKAN BURUK DİYE BİRİ YOK…’’

Frankfurt’ta yaşanan farklı yenilgiyi teknik direktöre bağlayan Ahmet Çakar, "Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Edirne’nin dışındaki herhangi bir takımla oynadığında Okan Buruk iflas, Okan Buruk diye biri yok. Böyle Avrupa Fatihliği olmaz…" dedi.

Çakar’ın ’’Bu geceki hezimetten bağımsız olarak söylüyorum Okan buruk asla ve asla Galatasaray’ın uluslararası alandaki hocası olamaz…’’ sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

‘‘YARIN KOVARDIM!’’

SkySpor youtube kanalında yorumculuk yapan Ümit Özat, “İkinci bir Okan Buruk dönemi %100 olacak Galatasaray'da. Senin düşüncen, "Ben burada yılda 3.5 milyon Euro kazanıyorum. TFF'nin yarısı Trabzonlu, ben de Trabzonluyum. Montella'dan sonra milli takımın başına geçerim. Niye Udinese'ye gidip 500 bin Euro'ya çalışayım, kendimi zorlayayım" ise, sana bir şey demem. Chivu da Inter'de top oynadı, Inzaghi'den sonra Inter'e hoca oldu. Türkiye'de 4 tane şampiyonluğun var, Inter'e adın geçmiyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarsa Avrupa'ya gider.” diye konuştu...

Ümit Özat, ‘‘Semedo ve Brown'un Sallai ve Eren'den iyi olduğunu inkar edemezsin. Singo'nun yerine Skriniar'ı koyalım. Kaleye de Ederson'u koyalım. Şu 11 bile 5 yemezsin ama bu maçı kazanmak çok zor.’’ dedi.

Okan Buruk’la ilgili sert eleştirilere yapan Özat, ‘‘Bugün Dursun Özbek olsam, yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım. Hemen!’’ dedi.

‘‘TÜRK HAKEMLERİ OLSA…’’

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Sanmak insanı ziyan eder. Galatasaray kendini dev aynasında sanıyor. Sen "Avrupa Fatihi" olmayalı çok uzun zaman oldu.’’ dedi.

Çelikler, ‘‘Gabriel Sara'nın pozisyonuna sana Türkiye'de faul çalarlar mıydı? Çalarlardı. Konfora alıştın sen. Singo'nun pozisyonuna 5 saniyede içinde ofsayt çalınırdı. Bu konfora, Türk hakemlerine, Alper Akarsu'lara alıştın sen! Bu maçta Türk hakemi olsa 2-2 biterdi maç. Ozan Ergün'ler, Oğuzhan Çakır'lar, Mehmet Türkmen'ler... Cihan Aydın olsa 3-2 Galatasaray kazanırdı.’’ diyerek sitem etti.