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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere deplasmanında! Altay Bayındır, sarı-kırmızılılara karşı forma giyecek

02.10.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, 3 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

TEK EKSİK KAZIMCAN KARATAŞ

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

GALATASARAY, SON 20 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

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Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

SARI-KIRMIZILILARDA İNGİLTERE'Yİ TANIYAN ÇOK

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Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek.

Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

MANCHESTER UNİTED SEZONA İYİ BAŞLAMADI

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İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

"Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

ALTAY BAYINDIR, GALATASARAY'A KARŞI

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Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor.

Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.

MANCHESTER UNİTED'DA EKSİK ÇOK

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İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.

Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

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