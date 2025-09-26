Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'da Liverpool ile karşılaşacak! Bu önemli maçın biletleri bir rekoru işaret ediyor...

Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi biletleri satışa çıkartan Galatasaray yönetimi kapıyı yüksekten açtı.

‘‘EN PAHALI MAÇ’’

Galatasaray Kulübü'nün açıkladığı fiyat listesine göre; Premium kategoride maçı takip etmek isteyen taraftarlar 50 bin TL ödemek zorunda kalacak. Bu rakam, "Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı"olarak tarihe geçti. Genel tribünlerde bilet fiyatları 2 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

İŞTE BİLET FİYATLARI…

Premium: 50 bin TL

Delux: 48 bin TL

Lux: 46 bin TL

Classic: 44 bin TL

1.⁠ ⁠Kategori: 30 bin TL

2.⁠ ⁠Kategori: 27 bin TL

3.⁠ ⁠Kategori: 25 bin TL

4.⁠ ⁠Kategori: 22 bin TL

5.⁠ ⁠Kategori: 21 bin TL

6.⁠ ⁠Kategori: 18 bin TL

7.⁠ ⁠Kategori: 17 bin TL

8.⁠ ⁠Kategori: 12 bin TL

9.⁠ ⁠Kategori: 10 bin TL

10.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 700 TL

11.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 300 TL