Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'da Liverpool ile karşılaşacak! Bu önemli maçın biletleri bir rekoru işaret ediyor...

Süper Lig devi Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Liverpool’u 30 Eylül 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de evinde konuk edecek. Rams Park’da oynanacak karşılaşma öncesi bilet fiyatları belli olurken, bir rekor da beraberinde geldi.

Burak Kavuncu

Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi biletleri satışa çıkartan Galatasaray yönetimi kapıyı yüksekten açtı.

‘‘EN PAHALI MAÇ’’

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde Rams Park da Liverpool ile karşılaşacak! Bu önemli maçın biletleri bir rekoru işaret ediyor... 1

Galatasaray Kulübü'nün açıkladığı fiyat listesine göre; Premium kategoride maçı takip etmek isteyen taraftarlar 50 bin TL ödemek zorunda kalacak. Bu rakam, "Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı"olarak tarihe geçti. Genel tribünlerde bilet fiyatları 2 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

İŞTE BİLET FİYATLARI…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde Rams Park da Liverpool ile karşılaşacak! Bu önemli maçın biletleri bir rekoru işaret ediyor... 2

Premium: 50 bin TL
Delux: 48 bin TL
Lux: 46 bin TL
Classic: 44 bin TL
1.⁠ ⁠Kategori: 30 bin TL
2.⁠ ⁠Kategori: 27 bin TL
3.⁠ ⁠Kategori: 25 bin TL
4.⁠ ⁠Kategori: 22 bin TL
5.⁠ ⁠Kategori: 21 bin TL
6.⁠ ⁠Kategori: 18 bin TL
7.⁠ ⁠Kategori: 17 bin TL
8.⁠ ⁠Kategori: 12 bin TL
9.⁠ ⁠Kategori: 10 bin TL
10.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 700 TL
11.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 300 TL

