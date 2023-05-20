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Galatasaray şampiyonluğa koşuyor! Sivasspor'u Icardi'nin golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılılar artık gün sayıyor...

20.05.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar Sivasspor'u mağlup edip oynayacağı son 2 maça büyük avantajla girmek istiyordu. Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Icardi şov vardı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda 2 golü de Arjantinli yıldız Icardi kaydetti ve Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Galatasaray şampiyonluğa koşuyor! Sivasspor'u Icardi'nin golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılılar artık gün sayıyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray, Fenerbahçe’nin hükmen galibiyet haftasında Sivasspor'u konuk etti. Yoluna fire vermeden devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda rakip bu kez Sivasspor'du. Icardi'nin şov yaptığı gecede Galatasaray rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa çok yaklaştı. 1 maç fazlasıyla puanını 79 yapan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi 71 puanlı Fenerbahçe'nin 8 puanla önünde yer aldı.

ICARDI, ICARDI, ICARDI!

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Dakikalar henüz 13'ü gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında buluşan Icardi, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve skor 1-0 oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 5 golünün tamamı Mauro Icardi'den geldi.

JARDEL'DEN SONRA...

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Mauro Icardi, Süper Lig'de Mario Jardel'den sonra Galatasaray'ın üst üste beş golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.

ICARDI ŞAMPİYONLUK İÇİN ATIYOR!

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Mücadelenin 63. dakikasında yine sahnede Icardi vardı. Sacha Boey'in arka direğe yaptığı ortaya kafasıyla vuran Icardi, Ali Şaşal Vural'ı mağlup etti ve farkı 'ye çıkardı.

HAFTAYA ŞAMPİYONLUK ŞANSI!

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Galatasaray önümüzdeki hafta Ankaragücü deplasmanında galip gelmesi halinde şampiyonluğu resmen ilan edecek.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

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Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda. Okan Buruk’un ekibi, 14 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca 73 golle Fenerbahçe’nin(79) ardından en çok gol atan 2. takım.


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