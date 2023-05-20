İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali! Ankaragücü maçını sarı-kırmızılılar kazanırsa Fenerbahçe mücadelesine şampiyon unvanıyla çıkacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve bir sonraki hafta oynayacağı maç öncesi şampiyonluk öncesi büyük bir adım attı.

GALATASARAY’IN SON 6 GOLÜ ICARDI’DEN GELDİ

Galatasaray’ın Süper Lig’de attığı son 6 gol Mauro Icardi’den geldi. Arjantinli golcü, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında takımının gollerini atan isim oldu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON 1

Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Sarı-Kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkacak.

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