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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali! Ankaragücü maçını sarı-kırmızılılar kazanırsa Fenerbahçe mücadelesine şampiyon unvanıyla çıkacak

20.05.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde, Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali! Ankaragücü maçını sarı-kırmızılılar kazanırsa Fenerbahçe mücadelesine şampiyon unvanıyla çıkacak
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve bir sonraki hafta oynayacağı maç öncesi şampiyonluk öncesi büyük bir adım attı.

GALATASARAY’IN SON 6 GOLÜ ICARDI’DEN GELDİ

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Galatasaray’ın Süper Lig’de attığı son 6 gol Mauro Icardi’den geldi. Arjantinli golcü, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında takımının gollerini atan isim oldu.

Galatasaray şampiyonluğa koşuyor! Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON 1

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Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Sarı-Kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkacak.

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