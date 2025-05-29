Galatasaray son dakika transfer haberi: Mertens'in yerine İlkay Gündoğan... Manchester City'nin yıldızı imza için İstanbul'da

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika transfer haberi heyecan yarattı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve güçlü bir kadroyu kurmak isteyen yönetim transfer harekatına resmen başladı. Victor Osimhen'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmezken, 14 yıl sonra veda eden kaptan Muslera ve Mertens'in yerinin hangi isimlerle doldurulacağı da merak konusu.

MERTENS'İN YERİNE İLKAY GÜNDOĞAN

Gelecek sezon 10 numaralı formayı teslim etmek için henüz sezon bitmeden harekete geçen Galatasaray transfer bombasını patlatıyor. Mertens'in yerini Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferi için harekete geçen yönetim, transferde sona geldi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'DA

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Manchester City'nin kaptanı ve yıldızı İlkay Gündoğan, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

MASAYA OTURDU

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük’ün haberine göre, gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Gündoğan, transfer görüşmelerine başladı ve masaya oturdu.

Galatasaray taraftarları bu transfer görüşmesinin sonucunu merakla beklemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE EVLENMİŞTİ

İlkay Gündoğan, 2022 yılında Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile dünya evine girmişti. Yıldız futbolcu, Danimarka'daki düğünün ardından memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen kır düğünü yaptı.

Düğün ve kına gecesi bir arada yapıldı. Damat kırmızı yüz örtüsünü açıp gelini alnından öptü. Gelin damadın önünde testi kırdı.

Düğüne yaklaşık iki bin davetli katıldı. Mutlu çift, akrabaları ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi