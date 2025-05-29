SPOR

92
81
61
59
54
53
48
47
47
46
46
45
44
44
42
37
35
26
1
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray son dakika transfer haberi: Mertens'in yerine İlkay Gündoğan... Manchester City'nin yıldızı imza için İstanbul'da

Galatasaray son dakika transfer haberiyle yine taraftarın yüzünü güldüreceğe benziyor. 25. kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve 5. yıldızı formasına takan Galatasaray, transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getirdi. Türk asıllı Alman futbolcunun Galatasaray'a imza atması bekleniyor. 2022 yılında Türkiye'de düğün yapan Gündoğan'ın Mertens'in yerine 10 numaralı formayı giyebileceği de konuşulanlar arasında.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Mertens'in yerine İlkay Gündoğan... Manchester City'nin yıldızı imza için İstanbul'da
Devrim Karadağ
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika transfer haberi heyecan yarattı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve güçlü bir kadroyu kurmak isteyen yönetim transfer harekatına resmen başladı. Victor Osimhen'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmezken, 14 yıl sonra veda eden kaptan Muslera ve Mertens'in yerinin hangi isimlerle doldurulacağı da merak konusu.

HFJFJK

MERTENS'İN YERİNE İLKAY GÜNDOĞAN

Gelecek sezon 10 numaralı formayı teslim etmek için henüz sezon bitmeden harekete geçen Galatasaray transfer bombasını patlatıyor. Mertens'in yerini Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferi için harekete geçen yönetim, transferde sona geldi.

thumbs_b_c_54df30f609e00f775f9e27f79efe079d

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'DA

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Manchester City'nin kaptanı ve yıldızı İlkay Gündoğan, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

MASAYA OTURDU

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük’ün haberine göre, gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Gündoğan, transfer görüşmelerine başladı ve masaya oturdu.

SGDSGS

Galatasaray taraftarları bu transfer görüşmesinin sonucunu merakla beklemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE EVLENMİŞTİ

İlkay Gündoğan, 2022 yılında Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile dünya evine girmişti. Yıldız futbolcu, Danimarka'daki düğünün ardından memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen kır düğünü yaptı.

afaf

Düğün ve kına gecesi bir arada yapıldı. Damat kırmızı yüz örtüsünü açıp gelini alnından öptü. Gelin damadın önünde testi kırdı.

Düğüne yaklaşık iki bin davetli katıldı. Mutlu çift, akrabaları ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurduGalatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurdu
Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...
Anahtar Kelimeler:
Manchester City FC İlkay Gündoğan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulislerini sallayan 'Kılıçdaroğlu' sözleri! "Parti sahipsiz mi kalsın?"

Ankara kulislerini sallayan 'Kılıçdaroğlu' sözleri! "Parti sahipsiz mi kalsın?"

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Mertens'in yerine İlkay Gündoğan... İstanbul'a geldi!

Mertens'in yerine İlkay Gündoğan... İstanbul'a geldi!

Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurdu

Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Muslera kendisi duyurdu

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı, şampiyonluk kutlamasına tepki gösterdi! "Yağmur yağacağı belliydi"

Galatasaray'ın yıldızı, şampiyonluk kutlamasına tepki gösterdi! "Yağmur yağacağı belliydi"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.