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Galatasaray Sorusu Ekran Başına Kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster'de Ali Sami Yen sorusu gündem oldu...

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı her geçen gün farklı sorular ve cevaplar ile gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer de bir yarışmacı, 10 bin TL değerindeki 'Ali Sami Yen kimdir?' sorusunda iki joker hakkı kullandı ve sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Sorusu Ekran Başına Kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster'de Ali Sami Yen sorusu gündem oldu...
Burak Kavuncu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında sorulan 'Ali Sami Yen kimdir?’ sorusu gündem oldu.

ALİ SAMİ YEN KİMDİR SORUSU?

Galatasaray Sorusu Ekran Başına Kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster de Ali Sami Yen sorusu gündem oldu... 1

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda yarışmacıya 'Ali Sami Yen kimdir' sorusu yöneltildi. Seçenekler ise şöyleydi…

Beşiktaş Başkanı
Galatasaray Başkanı
Fenerbahçe Başkanı
Trabzospor Başkanı

Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı 'Ben açıkçası bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çünkü futbolla zerre kadar alakam yok. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum' cevabını verdi.

TELEFON JOKERİ DE BİLEMEDİ

Galatasaray Sorusu Ekran Başına Kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster de Ali Sami Yen sorusu gündem oldu... 2

Yarışmanın formatı gereği telefon joker hakkı tanınan yarışmacı bu hakkı kullandı fakat telefondaki kişi de doğru cevabı bilemeyince, yarışmacı bir diğer joker hakkı olan seyirciye sor hakkını kullanmayı tercih etti. Yapılan oylamada seyircilerin yüzde 90'ı Galatasaray Başkanı cevabı verirken, diğerleri yüzde 6 Fenerbahçe yüzde 4 Beşiktaş cevabını işaretledi.

SORUYU GEÇTİ!

Galatasaray Sorusu Ekran Başına Kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster de Ali Sami Yen sorusu gündem oldu... 3

Seyircinin cevabı sonrası 'Galatasaray başkanı' cevabını veren yarışmacı 19 bin liralık soruyu geçti.

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Kim Milyoner Olmak İster Ali Sami Yen yarışma galatasaray soru
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