Galatasaray Sorusu Ekran Başına Kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster'de Ali Sami Yen sorusu gündem oldu...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında sorulan 'Ali Sami Yen kimdir?’ sorusu gündem oldu.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda yarışmacıya 'Ali Sami Yen kimdir' sorusu yöneltildi. Seçenekler ise şöyleydi…
Beşiktaş Başkanı
Galatasaray Başkanı
Fenerbahçe Başkanı
Trabzospor Başkanı
Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı 'Ben açıkçası bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çünkü futbolla zerre kadar alakam yok. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum' cevabını verdi.
Yarışmanın formatı gereği telefon joker hakkı tanınan yarışmacı bu hakkı kullandı fakat telefondaki kişi de doğru cevabı bilemeyince, yarışmacı bir diğer joker hakkı olan seyirciye sor hakkını kullanmayı tercih etti. Yapılan oylamada seyircilerin yüzde 90'ı Galatasaray Başkanı cevabı verirken, diğerleri yüzde 6 Fenerbahçe yüzde 4 Beşiktaş cevabını işaretledi.
Seyircinin cevabı sonrası 'Galatasaray başkanı' cevabını veren yarışmacı 19 bin liralık soruyu geçti.
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