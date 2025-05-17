Galatasaray stadında gece yarısı ilginç görüntüler! Taraftarlar kameralarını sarılıp videoya çekti

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna artık çok az bir vakit kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kayserispor maçı sonrası yapılacak kutlamaların provasını bir gece önceden gerçekleştirdi.

TARAFTARLAR VİDEOYA ÇEKTİ

RAMS Park'ta yapılacak kutlamaların provası bir gece önceden Galatasaray yönetimi tarafından tamamlandı. Sesleri duyan sarı-kırmızılı taraftarlar o anları cep telefonu kameralarına çekip sosyal medyada paylaştı.

IŞIK ŞOV GÖSTERİSİ YAPILACAK