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Galatasaray stadında gece yarısı ilginç görüntüler! Taraftarlar kameralarını sarılıp videoya çekti

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, bugün oynanacak Kayserispor maçıyla çok yüksek ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek. 5. yıldızını takacak sarı-kırmızılılarda bir gece öncesi RAMS Park'ta şampiyonluk hazırlığı yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray stadında gece yarısı ilginç görüntüler! Taraftarlar kameralarını sarılıp videoya çekti
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna artık çok az bir vakit kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kayserispor maçı sonrası yapılacak kutlamaların provasını bir gece önceden gerçekleştirdi.

TARAFTARLAR VİDEOYA ÇEKTİ

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RAMS Park'ta yapılacak kutlamaların provası bir gece önceden Galatasaray yönetimi tarafından tamamlandı. Sesleri duyan sarı-kırmızılı taraftarlar o anları cep telefonu kameralarına çekip sosyal medyada paylaştı.

IŞIK ŞOV GÖSTERİSİ YAPILACAK

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  1. şampiyonluğa özel ışık şov gösterisi yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, bu kutlamalar için çok ciddi bir bütçe ayırdı.

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