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Galatasaray - Strasbourg Maçı Bu Akşam! Rams Park'ta Hazırlık Heyecanı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu önemli hazırlık maçını hangi kanaldan izleyebileceklerini ve stadyuma ulaşım detaylarını merak ediyor.

Galatasaray - Strasbourg Maçı Bu Akşam! Rams Park'ta Hazırlık Heyecanı

Sarı-Kırmızılılar, Yeni Sezon Öncesi Son Prova İçin Sahaya Çıkıyor. Maçın Kanalı ve Detaylar Burada!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesindeki hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu akşam taraftarı önünde Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın yeni transferlerini ve taktiksel denemelerini görme fırsatı sunacak.

Galatasaray, hazırlık döneminde oynadığı Ümraniyespor, Admira Wacker ve Cagliari maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. Strasbourg karşısında da iyi bir performans sergileyerek moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör , maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçları, yeni sezon öncesinde takımımızın eksiklerini görmemiz ve oyuncularımızı değerlendirmemiz için önemli bir fırsat. Strasbourg, güçlü bir rakip ve bu maçta da en iyi oyunumuzu sergilemek için sahaya çıkacağız" dedi.

ULAŞIM UYARISI

Galatasaray - Strasbourg Maçı Bu Akşam! Rams Park ta Hazırlık Heyecanı 1

Maça gelecek taraftarlar için önemli bir duyuru yapıldı. Stadyum çevresindeki altyapı çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemeleri yapıldı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Metin Oktay Caddesi'nde İSKİ tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle Cendere Caddesi'ne iniş yönü trafiğe kapalı. Bu nedenle, TEM yönünden gelen taraftarların P3 ve P4 otoparklarına ulaşmak için Avangart Siteleri'nin yanındaki yoldan Azerbaycan Caddesi'ne inerek Metin Oktay Caddesi'ne yukarı yönlü bağlanmaları gerekiyor. Cendere yönünden gelen taraftarlar ise yalnızca P3 ve P4 otopark alanlarını kullanabilecekler. P1 ve P2 otoparklarını kullanmak isteyen taraftarların TEM yan yoldan stadyuma gelmeleri önemle rica olunur.

Galatasaray - Strasbourg maçı, sarı-kırmızılı taraftarlar için yeni sezon öncesinde takımlarını yakından görme ve destekleme fırsatı sunuyor. Hazırlık maçlarının sonuçları her ne kadar önemli olmasa da, takımın performansı ve yeni transferlerin uyumu hakkında önemli ipuçları verecek. Tüm taraftarların bu heyecan verici maçı kaçırmaması ve stadyuma gelirken ulaşım uyarılarına dikkat etmesi önemle rica olunur. Keyifli bir maç dileğiyle!

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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