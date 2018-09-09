Galatasaray Süper Lig'deki ilk 5 maçını cuma günü oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarı fikstürünün tamamını açıklamasının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 14 Eylül'de oynayacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte eylül ayında 4 resmi müsabakaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in ilk 5 iç saha karşılaşmasını ise cuma günü oynayacak. Bu müsabakalar içerisinde Aslan, bir de derbi müsabakasını çıkacak. Cimbom buna göre Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda Cuma karşılaşacak.
Galatasaray’ın Süper Lig'de sıradaki oynayacağı 5 iç saha maçı ve programı şöyle:
14 Eylül Cuma: Galatasaray - Kasımpaşa
28 Eylül Cuma: Galatasaray- B.B. Erzurumspor
19 Ekim Cuma: Galatasaray - Bursaspor
2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe
23 Kasım Cuma: Galatasaray - Konyaspor
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı ilk 10 müsabakada rakipleri ile 6 kez Türk Telekom Stadyumu’nda, 4 kez de deplasmanda karşılaşacak. Aslan ayrıca bu 10 karşılaşmada 1 derbi, 2 de Avrupa arenasında mücadele edecek.
Sarı-kırmızılıların fikstüründeki ilk 10 maçın programı ise şu şekilde:
14 Eylül Cuma: Galatasaray - Kasımpaşa
18 Eylül Salı: Galatasaray - Lokomotiv Moskova
23 Eylül Pazar: Akhisarspor - Galatasaray
28 Eylül Cuma: Galatasaray - B.B. Erzurumspor
3 Ekim Çarşamba: Porto - Galatasaray
6 Ekim Cumartesi: Antalyaspor - Galatasaray
19 Ekim Cuma: Galatasaray - Bursaspor
24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04
28 Ekim Pazar: E. Yeni Malatyaspor - Galatasaray
02 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe
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