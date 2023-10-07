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Galatasaray sürprize izin vermedi! Manchester United maçı dönüşü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrıldı...

07.10.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Hafta içi oynadıkları Manchester United maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar bu maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyordu. Antalyaspor ise son iki maçını kazandığı için oluşan rüzgarı koruyup Galatasaray karşısında alınacak puan ya da puanlarla çıkışını sürdürme peşindeydi. İki takımın da karşılıklı ataklarına sahne olan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmayı bildi.

Galatasaray sürprize izin vermedi! Manchester United maçı dönüşü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrıldı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı deplasmanda mağlup ederek adeta dünyaya gövde gösterisi yapan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına çıktı. Nuri Şahin'in ekibine karşı mücadele eden sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkarttı.

ICARDI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

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Mücadelenin henüz 7. dakikasında Galatasaray'da sol kanattan Kerem'in yaptığı ortayı göğsüyle kontrol eden Icardi, dönerek vuruşunu yaptı. Arjantinli yıldızın yaptığı vuruşu Antalyaspor kalecisi güçlükle kurtardı.

ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ

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Dakikalar 19'u gösterdiğinde Antalyaspor'da Jehezkel ceza sahası içinde yerde kaldı. Ev sahibi ekip bu dakikalarda penaltı beklerken Zorbay Küçük'ün kararı devam oldu.

ZAHA & KEREM ORTAKLIĞI

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Galatasaray, soldan Zaha'yla atak geliştirirken içeriye doğru çevirdiği topta Kerem vuruşunu yaptı. Güray, topun kaleye girmesini önleyerek kale çizgisinin biraz önünden topu kornere yolladı.

ICARDI ÇOK NET KAÇIRDI

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İkinci yarının hemen başında sağ kanattan gelen ortaya Mauro Icardi harika bir kafa vururken Antalyaspor kalecisi Leite sağına doğru uzanarak gole izin vermedi.

DAVINSON SANCHEZ YİNE ATTI

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Karşılaşmanın 58. dakikasında Kerem ortasını yaptı, ceza sahası içinde Icardi indirdi Davinson Sanchez golü attı ve skoru 0-1'e getirdi. Sanchez bu golüyle birlikte son 2 maçta toplamda 1 gol, 2 asist yapmış oldu.

ICARDI SKORU BELİRLEDİ

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Maçın son anlarına girilirken 88. dakikada sahneye çıkan Icardi, Mertens'in harika pasını gole çevirmeyi başardı ve maçın skorunu tayin etti.

DIAGNE'Yİ GEÇTİ

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Süper Lig'de forma giydiği 32'nci maçta 30'uncu golünü Antalyaspor ağlarına gönderen Mauro Icardi, Mbaye Diagne'yi (33 maç) geride bırakarak 2007/08 sonrası dönemde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

HAKİM ZİYECH YİNE KADRODA YOK

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Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.

55. KEZ KARŞI KARŞIYA

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Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 54 maçta sarı-kırmızılılar 33, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 104 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 14 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

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Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

SON 21 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

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Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI, 13 MAÇTA 11 GOL ATTI

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 13 resmi karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 7, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

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