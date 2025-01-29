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Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık'a çok kızacak! Ortalığı karıştıracak iddia... "Galatasaray'a kırmızı kart gösterdiğim için hakemliğim bitti"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 09:37
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Eski hakem Ali Palabıyık'tan gündeme oturacak Galatasaray sözleri geldi. Hakemlik kariyerinin, Galatasaray'a gösterdiği kırmızı kart sonrası bittiğini ifade eden Palabıyık, "Kabak bir hakemin başına patlayacak" ifadesini kullandı. Ali Palabıyık'ın bu iddiası sonrası sosyal medyada ortalık karıştı.

Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık'a çok kızacak! Ortalığı karıştıracak iddia... "Galatasaray'a kırmızı kart gösterdiğim için hakemliğim bitti"

Geçtiğimiz dönem hakemliği bırakan Ali Palabıyık, Galatasaray'a gösterdiği kırmızı kartın ardından yaşadıklarını anlattı. Kırmızı kartın ardından hakemliğinin bittiğini iddia eden Ali Palabıyık'ın iddiası kısa süre içinde gündeme oturdu.

"KABAK BİR HAKEMİN BAŞINA PATLAYACAK"

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"Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak.

"EN SON KIRMIZI KARTI BEN GÖSTERDİM"

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"Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık."

Ali Palabıyık'ın Galatasaray İddiası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Galatasaray'a karşı ön yargı oluştu
Hakemlerin kararları daha da tartışmalı hale gelecek
Ali Palabıyık haklı, yaşananlar kabul edilemez
Bu durum futbol camiasını daha da bölecek

Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 21 yorum
Ali Palabıyık bunu demese bile herşey gün gibi ortada.Eski TFF bugün TGSF olmuş.
😭😭😭😭😭
Ligin ilk haftası ve son haftası Fenerin Göztepe maçlarının tekrar tekrar mercek altına alınması lazım. Haksız olarak alınmış 4 Puan ve Göztepenin yenilen 6 puanı var, Nokta.
Yapı
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