Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık'a çok kızacak! Ortalığı karıştıracak iddia... "Galatasaray'a kırmızı kart gösterdiğim için hakemliğim bitti"

Geçtiğimiz dönem hakemliği bırakan Ali Palabıyık, Galatasaray'a gösterdiği kırmızı kartın ardından yaşadıklarını anlattı. Kırmızı kartın ardından hakemliğinin bittiğini iddia eden Ali Palabıyık'ın iddiası kısa süre içinde gündeme oturdu.

"KABAK BİR HAKEMİN BAŞINA PATLAYACAK"

"Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak.

"EN SON KIRMIZI KARTI BEN GÖSTERDİM"

"Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık."