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Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık kararına tepki gösteriyor! TFF'yi hedef aldılar...

20.12.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası gelen tepkilerden sonra kızağa çekilen ve bir süredir görev alamayan Ali Palabıyık'a Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı verildi. Galatasaray taraftarı bu haberi duyar duymaz TFF'yi hedef alarak tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık kararına tepki gösteriyor! TFF'yi hedef aldılar...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası kötü performans gösterdiği gerekçesiyle kızağa çekilen Ali Palabıyık yeşil sahalara geri dönüyor. Kasımpaşa'nın Ümraniyespor'u ağırlayacağı maçta düdük çalacak Palabıyık'a sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden tepki gösteriyor.

TFF HAKEMLERİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. İki Süper lig ekibinin karşı karşıya geleceği Fenerbahçe -İstanbulspor maçına tecrübeli bir hakem olan Volkan Bayarslan verildi.

ALİ PALABIYIK'A TEPKİ

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En son Alanyaspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta düdük çalan Palabıyık, Süper lig'in iki ekibinin karşı karşıya geleceği Kasımpaşa - Ümraniyespor maçını yönetecek. Galatasaray taraftarı ise Palabıyık'ın maç yönetmemesi konusunda TFF'ye baskı yapıyor...


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