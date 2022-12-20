Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık kararına tepki gösteriyor! TFF'yi hedef aldılar...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası kötü performans gösterdiği gerekçesiyle kızağa çekilen Ali Palabıyık yeşil sahalara geri dönüyor. Kasımpaşa'nın Ümraniyespor'u ağırlayacağı maçta düdük çalacak Palabıyık'a sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden tepki gösteriyor.

TFF HAKEMLERİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. İki Süper lig ekibinin karşı karşıya geleceği Fenerbahçe -İstanbulspor maçına tecrübeli bir hakem olan Volkan Bayarslan verildi.

ALİ PALABIYIK'A TEPKİ

En son Alanyaspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta düdük çalan Palabıyık, Süper lig'in iki ekibinin karşı karşıya geleceği Kasımpaşa - Ümraniyespor maçını yönetecek. Galatasaray taraftarı ise Palabıyık'ın maç yönetmemesi konusunda TFF'ye baskı yapıyor...



