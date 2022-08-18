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Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Rey Mysterio kimdir? WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio nereli ve kaç yaşında?

18.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Ünlü güreşçi, Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklama sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasına girdi. Peki Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Rey Mysterio kimdir? WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Rey Mysterio kimdir? WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio nereli ve kaç yaşında?

WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. WWE'nin efsane güreşçisi, yaptığı açıklamada hayatta iki şeyin önemliş olduğunu belirtip "Biri Rey Mysterio fanatiği olmak, diğeri Galatasaraylı olmak" ifadelerini kullandı. Peki WWE'nin efsane güreşçisi Rey Mysterio kimdir? İşte Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Rey Mysterio'nun hayatı ve biyografisi...

REY MYSTERİO KİMDİR?

Rey Mysterio 11 Aralık 1974 tarihinde ABD Kaliforniya'da doğdu fakat Meksika asıllıdır.

Rey Mysterio'nun asıl adı Oscar Gutierrez'dir.

Rey Mysterio, tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yarı siklet güreşini popülerleştirmesiyle bilinen WWE'nin efsane güreşçisi Mysterio, dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden biridir.

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galatasaray rey mysterio wwe
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