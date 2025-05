Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftar Yenikapı miting alanında toplanmaya başladı. Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ve taraftarların oluşturduğu konvoy ile Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya doğru yola çıkacak. 17.45'te hareket etmesi beklenin otobüs Sarayburnu'na inip gemiye geçilecek ve takım son olarak Yenikapı'da tekrar karaya inecek. Gelişmeleri an be an canlı aktarıyoruz...

19.05'TE KUPA TÖRENİ BAŞLAYACAK

2024-2025 Süper Lig'ini lider olarak tamamlayan ve 5'inci yıldızı takma hakkı kazanan sarı-kırmızılı camia şampiyonluk törenine hazırlanırken, taraftarlar da Yenikapı'ya akın etmeye başladı. 7'den 70'e Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar kapalı hava ve yağış ihtimaline rağmen 19.05'te başlayacak şampiyonluk kupa törenini ve sanatçıların da yer alacağı kutlamaları beklemeye başladı.

ÖZEL BÖLÜMLER AYRILDI

Yenikapı'da girişi 20 bin TL olan VIP bölümü de Galatasaray taraftarı tarafından değerlendiriliyor.

"BİZ GALATASARAYLILAR ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYORUZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu.

Bora, "Dün başladık aslında. Özellikle maç seyredimi sırasında çok ciddi bir kalabalık vardı. Dünkü kalabalığın da etkisiyle bugün 10-10.30 sırasında insanlar gelmeye başladı büyük bir coşkuyla. Biz Galatasaraylılar şampiyonluğa doymuyoruz, kutlamalara da doymuyoruz. İnanılmaz bir kalabalık ve heyecan var. Bu gecenin çok güzel geçmesini diliyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz çünkü bu akşam çok özel olacak. Türkiye'nin çok kıymetli sanatçıları sahnede olacak. Özel bir kupa törenimiz var. Kupa ilk defa bambaşka bir yerde alınıyor. Bugünü çok bekledik. Zor bir seneydi. Tüm Galatasaraylılar'ın kutlamak hakkı." dedi.

"İNSANLAR GELMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Sözlerine devam eden sarı-kırmızılı idareci, "İnsanlar gelmeye devam ediyorlar. Bundan da çok heyecanlıyız. Türkiye'de ilk defa böyle bir iş yapılıyor. Çok hazırlandık. Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırız." diye konuştu.

Ece Bora, son olarak, "Bu seferki çok özel hem 5. yıldız hem 25. şampiyonluk hem de vedalarımız var. Biraz hüzünlüyüz de. Çok güzel olsun diyoruz. Heyecan en üst seviyede." dedi.