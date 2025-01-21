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  4. Galatasaray'da Fernando Muslera krizi! Taraftarın protestosu ile karşılaştı... Okan Buruk'a 'Bitti' dedi!

Galatasaray'da Fernando Muslera krizi! Taraftarın protestosu ile karşılaştı... Okan Buruk'a 'Bitti' dedi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 20:40
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen tecrübeli kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Galatasaray'da Fernando Muslera krizi! Taraftarın protestosu ile karşılaştı... Okan Buruk'a 'Bitti' dedi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı - kırmızılılar, karşılaşmada gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Osimhen (p) ile buldu. Konuk ekip ise Vladyslav Vanat ve Yarmolenko ile Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Öte yandan Dinamo Kiev'in maçtaki 3 isabetli şutu da gol oldu.

MUSLERA'YA ISLIKLI PROTESTO

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Mücadelede skor 3-3'e gelmesinin ardından Galatasaray tribünleri kalecileri Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. Urugaylı kaleci, sarı - kırmızılı taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı.

'BİTTİ'

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Fernando Muslera, maç bittikten sonra eldivenlerini çıkartıp direkt soyunma odasına gitti. Tecrübeli file bekçisi,Tesselli için yanına giden Teknik Direktör Okan Buruk'a eliyle ‘bitti’ işareti yaptı.

OKAN BURUK SON NOKTAYI KOYDU

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, bu konuya dair, "Nando çok duygusal biri. Bu takım yenilmeden devam ediyorsa Muslera'nın da payı var. Onun arkasındayız. Onunla devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 3
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi Fernando Muslera galatasaray
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