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Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Göztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçın ardından Mustafa Cengiz'e yapığı hareket nedeniyle gündeme yerleşti.

Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan Rıza Kocaoğlu, 'Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum' diyerek alanı terk etti. Bu hareket, özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

O anlarda neye uğradığını şaşıran Mustafa Cengiz'in bakışı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan karesi oldu. Başkan Cengiz'in sinirlendiği gözlerden kaçmadı. Galatasaray taraftarı da bu olaya kayıtız kalmazken sosyal medyadan Kocaoğlu'nun özür dilemesi için kampanya başlatıldı. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray rıza kocaoğlu

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