Galatasaray taraftarını üzecek haberi Fransızlar duyurdu! Osimhen için devre arasında geliyorlar...

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekiplerinin peşinde olduğu bilinen Nijeryalı yıldıza şimdide PSG talip oldu.

ALMADIĞI BİN PİŞMAN

Fransız basınında, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin sezon başında Osimhen'i istediği fakat alamadığı için şu an büyük pişmanlık duyduğu yazıldı.

YÖNETİME KESİN TALİMAT VERDİ

Yönetimle yaptığı toplantıda Osimhen'in devre arasında ne pahasına olursa olsun alınması için rapor veren Enrique, Osimhen'i çok istediğinin altını dikkatle çizdi. Yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olması, Fransız devinin iştahını artırdığı da belirtildi.