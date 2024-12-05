SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray taraftarını üzecek haberi Fransızlar duyurdu! Osimhen için devre arasında geliyorlar...

Galatasaray taraftarını üzecek haberi Fransızlar duyurdu! Osimhen için devre arasında geliyorlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.12.2024 12:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Osimhen için her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız devi PSG'nin kış transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katacağı yazıldı.

Galatasaray taraftarını üzecek haberi Fransızlar duyurdu! Osimhen için devre arasında geliyorlar...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekiplerinin peşinde olduğu bilinen Nijeryalı yıldıza şimdide PSG talip oldu.

ALMADIĞI BİN PİŞMAN

7d36cd83961d4d49ba799cf94ff70fca

Fransız basınında, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin sezon başında Osimhen'i istediği fakat alamadığı için şu an büyük pişmanlık duyduğu yazıldı.

YÖNETİME KESİN TALİMAT VERDİ

1088302162_82

Yönetimle yaptığı toplantıda Osimhen'in devre arasında ne pahasına olursa olsun alınması için rapor veren Enrique, Osimhen'i çok istediğinin altını dikkatle çizdi. Yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olması, Fransız devinin iştahını artırdığı da belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Derbinin hakemi bir ilki yaşayacak!

Derbinin hakemi bir ilki yaşayacak!

TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki yaşanan olay hakkında inceleme talebi!

TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki yaşanan olay hakkında inceleme talebi!

Galatasaray, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye otomatik olarak para ödeyecek! İşte sözleşmede yer alan o madde...

Galatasaray, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye otomatik olarak para ödeyecek! İşte sözleşmede yer alan o madde...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.