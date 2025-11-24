SPOR

Galatasaray taraftarının aklındaki tek soru! Derbide sahada mı?

Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi: Osimhen! Sarı kırmızılıların en değerli oyuncusu konumunda olan Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynayamayacağıyla ilgili soru işareti devam ediyor.

Bu sabah gelen son haberlere göre Osimhen, kesin olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Saint-Gilloise maçında kadroda olmayacak. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt maçını kaçıran Osimhen, Liverpool maçında da Bodo Glimt maçında da Ajax maçında da fileleri sarsmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi’nde şu anda gol kralı olan Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise Cuma günü netlik kazanacak. Osimhen, sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istiyor.

Geçen sezon Kadıköy’de oynanan Süper Lig karşılaşmasında Mertens’in golünün asistini yapan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da 2 gol birden atarak takımının tur atlamasını sağlayan isimlerin başında gelmişti.

