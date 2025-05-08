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Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Henry Onyekuru Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor forması da giyen son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'da top koşturan Henry Onyekuru Türkiye'ye geri dönebilir. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Henry Onyekuru Türkiye'ye geri dönüyor
Berker İşleyen

Henry Onyekuru, Galatasaray ve Adana Demirspor'daki etkileyici performanslarının ardından tekrar Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak için 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusunu hedefledi.

KENDİSİ DE İSTİYOR

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Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'nun, Kocaelispor'a sıcak baktığı ve Süper Lig'e dönmeye istekli olduğu belirtiliyor.

EYÜPSPOR'DA İSTİYOR

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Öte yandan, Eyüpspor da Onyekuru'yu kadrosuna katmak için devrede. Bu sezon sakatlık nedeniyle sadece 4 resmi maçta forma giyebilen ve skor katkısı yapamayan Onyekuru'nun kalitesinden emin olan Kocaelispor, transfer için tüm imkanlarını seferber ediyor.

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transfer Süper Lig Eyüpspor Kocaelispor son dakika galatasaray onyekuru
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