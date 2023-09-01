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Galatasaray, Tottenham'dan Hojbjerg'i bitirmek üzere! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı

01.09.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinde istediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncu sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.

Okan Buruk'un ısrarla istediği orta saha transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Tottenham'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Hojbjerg'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara gaza bastı.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Pierre-Emile-Hojbjerg-

Birçok Suudi kulübün kendisine teklif yapmasına rağmen Avrupa'da forma giymek istediği için teklifleri reddeden Hojbjerg, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

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Piyasa değeri 45 milyon euru olan yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, Tottenham'ın vereceği kararı bekliyor. Eğer Tottenham bu anlaşmayı onaylarsa, Hojbjerg satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

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