Galatasaray, Tottenham'dan Hojbjerg'i bitirmek üzere! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Okan Buruk'un ısrarla istediği orta saha transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Tottenham'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Hojbjerg'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara gaza bastı.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Birçok Suudi kulübün kendisine teklif yapmasına rağmen Avrupa'da forma giymek istediği için teklifleri reddeden Hojbjerg, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Piyasa değeri 45 milyon euru olan yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, Tottenham'ın vereceği kararı bekliyor. Eğer Tottenham bu anlaşmayı onaylarsa, Hojbjerg satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

