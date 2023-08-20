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GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

19.08.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana geldi. 2023-2024 Süper Lig’inin 2. haftasında oynanan sezonun ilk büyük karşılaşmasında Sarı - kırmızılı Icardi ile galip geldi. İki takım, 136. kez karşı kozlarını paylaştı. Galatasaray Trabzonspor maçı sonucu ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlandı. Sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililer arasında oynanan karşılaşmalarda Cimbom'un 60'a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Rams Park'ta oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu. İşte Galatasaray Trabzonspor maçının canlı saati ve kanalı...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı bugün (19 Ağustos 2023 Cumartesi) saat 21.45'te başladı.

Maç, RAMS Park'ta oynandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlandı. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Larsen, Benkovic (Baniya), Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut, Gomez

135 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Sarı-kırmızılı ekip ile bordo-mavililer bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez karşılaştı.

Galatasaray bahsi geçen karşılaşmalarda 60 kez sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı. Trabzonspor ise 44 defa rakibini yendi. 31 karşılaşma ise eşitlikle bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle biterken, İstanbul'daki maçı ise Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE 101. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan 100 maçta 43 defa 3 puan sevinci yaşadı. Trabzonspor ise 32 defa sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

25 maçta ise eşitlikle sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR SON 10 KARŞILAŞMADA 3'ER KEZ KAZANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. Geride kalan 10 müsabakada 4 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Galatasaray 3 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor da 3 kez kazanan taraf oldu.

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