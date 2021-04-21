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Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

21.04.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe'yi mağlup eden ve şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, zorlu maçtan galibiyet çıkarıp seri başlatmak istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 65 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 59 puanla 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ile Hatayspor'a kaybettikten sonra Karagümrük'le berabere kalan, Göztepe'yi ise mağlup ederek kötü gidişata son veren Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yarışında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Üst üste Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la berabere kalan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise evine 3 puanla dönüp 4 maçlık seriye son vermenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao, Linnes, Yedlin'in yanı sıra karantina süresi devam eden Mohamed ve kart cezalısı Donk, zorlu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise sakatlıkları devam eden Trondsen, Yunus Mallı ve kart cezalı Yusuf Sarı, kritik deplasmanda olmayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

GALATASARAY MUHTEMEL 11

  • Muslera

  • Halil

  • Şener

  • Feghouli

  • Luyindama

  • Kerem

  • Marcao

  • Emre

  • Saracchi

  • Gedson

  • Taylan

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

  • Djaniny

  • Uğurcan

  • Nwakaeme

  • Serkan

  • Ekuban

  • Edgar

  • Bakasetas

  • Hugo

  • Baker

  • Marlon

  • A. Parmak

FATİH TERİM "AYNI OYUN YETER!" DEDİ

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk iddiasını sürdürme yolunda Trabzonspor maçını en kritik virajlardan biri olarak görüyor. Hafta boyunca takımını taktik olarak bu mücadeleye hazırlamaya çalışan Fatih Terim, dünkü son çalışmada öğrencilerine bir konuşma yaptı. Göztepe maçını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “O karşılaşmanın büyük bölümünde ortaya koyduğumuz futbol çok iyiydi. Bunun meyvesini de aldık. Trabzonspor karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp, 90 dakika boyunca aynı motivasyonla mücadele edersek, galibiyete uzanırız” diye konuştu.

İDDİAMIZI GÖSTERELİM

Terim, “Trabzonspor gibi güçlü bir takımı yenersek, şampiyonluk konusundaki iddiamızı da herkese gösteririz. Bu galibiyet biza sadece 3 puan değil, büyük moral ve güven de kazandırır” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: "ARTIK ZAFER VAKTİ!"

Milli ara sonrası çıktığı 4 lig maçında da rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, bu süreçte tam 8 puan yitirdi. Zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor, en azından ilk 3 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda da Galatasaray maçı çok kritik. Karadeniz ekibi, kazanması durumunda Galatasaray ile farkı 3 puana indirecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularıyla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet istedi, “Sonuna kadar yarışta olacağımıza herkesi inandırın” dedi.

"RUHUMUZU KOYMALIYIZ!"

Avcı, “Son haftalarda iyi oynuyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Artık kazanma vakti geldi. Aklımızı, ruhumuzu, coşkumuzu ortaya koymalıyız. Bu 90 dakika, gücümüzü gösterme fırsatı” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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