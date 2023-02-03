Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda? Okan Buruk ile Abdullah Avcı 15. kez rakip!

Galatasaray ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri sahaya galibiyet için çıkacak. "Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıkları maç öncesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri...

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'da başlayacak.

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı, Bein Sports, kanalından şifreli olarak izlenecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 2 Şubat'ta satışa sunulması bekleniyor.

