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Galatasaray - Trabzonspor maçında oyuna giren Ahmetcan Kaplan kimdir? Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, aslen nereli?

23.01.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün oynanan Galatasaray Trabzonspor maçında oyuna giren Ahmetcan Kaplan'ın hayatı ve futbol kariyeri merak edildi. İlgiyle takip edilen maça ilk gol Galatasaray'dan geldi. Peki maça dahil olan Ahmetcan Kaplan kimdir? Ahmetcan Kaplan kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Galatasaray - Trabzonspor maçında oyuna giren Ahmetcan Kaplan kimdir? Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, aslen nereli?

Trabzonspor takımında yer alan Ahmetcan Kaplan'ın maça girmesiyle beraber hayatı merak edildi. Defansta yer alan Kaplan'ın bu sezonda ilk 11'de 1 maça çıktığı biliniyor. İşte Ahmetcan Kaplan hakkında bilgiler...

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

Defans mevkinde forma giymekte olan Ahmetcan Kaplan, 16 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Süper Lig kulübü Trabzonspor'da stoper olarak oynayan Türk profesyonel bir futbolcudur. 189 cm boyunda olan Ahmetcan Kaplan, bu sezon ilk 11'de 1 maça çıkmıştır. Ahmetcan Kaplan, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Kaplan, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 10 Ağustos 2020'de imzalamıştır. Trabzonspor formasıyla ise ilk profesyonel maçına 27 Eylül 202 tarihinde Alanyaspor ile 1-1 Süper Lig maçında çıkmıştır.

Ahmetcan Kaplan, Türkiye U16'larını ve U17'leri temsil etmiş, Türkiye için uluslararası oynayan bir gençtir.


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Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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