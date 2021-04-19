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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu

19.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklnadı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

20 Nisan Salı

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

21 Nisan Çarşamba

16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Trabzonspor
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