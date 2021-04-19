Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklnadı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
20 Nisan Salı
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba
16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum