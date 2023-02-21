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Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Mohamed Elneny kararını verdi, resmi açıklama geldi!

21.02.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı son dönemde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu seçimini takımında kalmaktan yana yaptı. Mısırlı orta saha, Arsenal ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılıyordu! Mohamed Elneny kararını verdi, resmi açıklama geldi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNAMIŞTI

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Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.

ÜÇ BÜYÜK KULÜP İLE ADI ANILIYORDU

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Başarılı futbolcunun adı yakın zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyordu. Kulüplerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edilmişti.

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