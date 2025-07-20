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Galatasaray transferde rotayı belirledi! Hedef: 2 Yıldız tek uçak... Ederson ve Akanji de son pazarlıklar yapılıyor

Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılı ekip eksiklerini yıldız isimlerle tamamlamak istiyor. Kanata Leroy Sane transferinin resmileşmesinin ardından, Victor Osimhen ile de sona yaklaşılması sonrası gözler kaleci ve stoper transferlerine çevrildi. Hedefte ise Ederson ve Akanji bulunuyor...

Galatasaray transferde rotayı belirledi! Hedef: 2 Yıldız tek uçak... Ederson ve Akanji de son pazarlıklar yapılıyor
Burak Kavuncu
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılması sebebiyle kadrosundaki eksikleri bir an evvel tamamlamak istiyor. Muslera sonrası kaleye hala birini transfer edemeyen sarı kırmızılılar, gözünü Manchester City’den Ederson’a çevirdi. Öte yandan savunma hattına 1 yabancı takviyesi daha planlanırken, bu ismin yine Manchester City’den Akanji olduğu ileri sürüldü. Cimbom bu hafta yapacağı görüşmeler neticesinde 2 yıldızı birden transfer edip Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyor.

EDERSON’DA SON DURUM

Galatasaray transferde rotayı belirledi! Hedef: 2 Yıldız tek uçak... Ederson ve Akanji de son pazarlıklar yapılıyor 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson ile her konuda anlaşma sağladı. Gözler İngiliz ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray yönetimi, City ile masaya oturarak transferi kısa sürede neticelendirmeyi hedefliyor.

MANUEL AKANJI’NİN İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray transferde rotayı belirledi! Hedef: 2 Yıldız tek uçak... Ederson ve Akanji de son pazarlıklar yapılıyor 2

Galatasaray yönetimi Manchester City le 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız stoper Akanji için nabız yokladığı öğrenildi. İsviçreli yıldız ile yapılan görüşmede oyuncu tarafının ‘Manchester City’den aldığımız 7.5 milyon euroyu verin Türkiye’ye gelirim’ dediği öğrenildi. Sarı kırmızılıların bu maaşı vermek istemediği, rakamı düşürmek için uğraştığı gelen bilgiler arasında.

UÇAK HAZIR!

Galatasaray transferde rotayı belirledi! Hedef: 2 Yıldız tek uçak... Ederson ve Akanji de son pazarlıklar yapılıyor 3

Sarı kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek’in 2 yıldız oyuncu için Manchester’da özel uçak hazır bulundurduğu ve hafta içi tek uçakla 2 yıldızı İstabul’a getirmek istediği bildirildi.

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