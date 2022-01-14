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Galatasaray turnayı gözünden vurdu! Sezon başında istedikleri Elneny devre arasında geliyor

14.01.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaray'da transfer planlaması da baştan aşağı değişti. Devre arasında Gedson Fernandes'i kadroya katmayı planlayan Sarı-Kırmızılılarda hedef tamamen değişti. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Elneny ile anlaşma sağladı. Arsenal forması giyen yıldız orta sahanın Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması bu transferde en etkili olay oldu.

Galatasaray turnayı gözünden vurdu! Sezon başında istedikleri Elneny devre arasında geliyor
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Galatasaray'da Terim'in ayrılığı tüm planları değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı orta sahaya takviye yapmak için yönetimle aynı fikirdeydi. Hatta devre arasında takıma katılacak isim de Gedson Fernandes'ti... Ancak Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Gedson Fernandes, Galatasaray'a gelmeyi reddetti. Hal böyle olunca Burak Elmas ve yöneticileri kolları sıvadı ve yeni bir aday üstünde durdu...

TEKLİFE SICAK BAKIYOR, HER AN İMZA GELEBİLİR

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Gedson Fernandes'in transferinin iptali sonrası yeni rota bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny... Bu sezon başında da Galatasaray'ın çok istediği yıldız oyuncu Arsenal'in bırakmak istememesi nedeniyle takımda kalmıştı. Devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koyan Elneny, Galatasaray ile görüştü. Mısırlı orta sahanın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken Galatasaray'ın teklifini şimdiden kabul etti. Cimbom, Arsenal ile görüştükten sonra bu transfere noktayı koyacak.

TRANSFERMARKT'A GÖRE BİTTİ

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29 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek maliyetten dolayı İngiliz ekibi Elneny ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre; Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüzde 100 olarak görünüyor. Mısırlı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro. Elneny, bu sezon 10 maçta 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC Gedson Fernandes
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