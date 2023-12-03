Galatasaray, UEFA ile dirsek temasına başladı! Gözler verilecek karara çevrildi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yapılan hakem hatalarıyla canı yanan sarı-kırmızılılar bu duruma tepki göstermişti. Galatasaray taraftarının Filistin'e destek vermesinin ardından artan bu hatalar sonrası sarı-kırmızılılar UEFA ile yakın temasa geçti.

GÖZLEMCİ RAPORUNA EKLENDİ

Son oynanan Manchester United maçında açılan Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarını gözlemci raporuna eklediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de UEFA kulislerinde durumu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

CEZA VERİLECEK

Filistin'e destek için açılan pankart sonrası UEFA'nın Galatasaray'a para cezası vermesi bekleniyor.





