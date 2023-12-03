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Galatasaray, UEFA ile dirsek temasına başladı! Gözler verilecek karara çevrildi

03.12.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın başı hakem hatalarıyla dertte. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında hakem hatalarından canı yanan sarı-kırmızılılar son durumu yakından takip ediyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yapılan hakem hatalarıyla canı yanan sarı-kırmızılılar bu duruma tepki göstermişti. Galatasaray taraftarının Filistin'e destek vermesinin ardından artan bu hatalar sonrası sarı-kırmızılılar UEFA ile yakın temasa geçti.

GÖZLEMCİ RAPORUNA EKLENDİ

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Son oynanan Manchester United maçında açılan Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarını gözlemci raporuna eklediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de UEFA kulislerinde durumu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

CEZA VERİLECEK

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Filistin'e destek için açılan pankart sonrası UEFA'nın Galatasaray'a para cezası vermesi bekleniyor.

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