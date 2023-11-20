Galatasaray UEFA'ya gitti, o hakemin kariyeri bitti! Bayern Münih maçının hakemi o seviyede maç yönetemeyecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, deplasmanda oynanan mücadelede maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi.

Orta hakem Antonio Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uymak durumundaydı. Ancak VAR odasındaki (VAR) Tiago Martins ve (AVAR) Juan Martínez ile iki kez konuşarak golü verdi.

BİR DAHA BU SEVİYEDE MAÇ YÖNETEMEYECEK

Yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer, hukuki yollardan hakkını aramaya başladı.

5 SAYFALIK ŞİKAYET

Portekizli orta hakem Antonio Nobre, UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık hazırlanan özel dosyayla şikâyet edildi. Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye bir daha bu arenada görev verilmeyecek.







