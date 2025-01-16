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Galatasaray: "VAR’da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.01.2025 17:27
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, VAR’da hata olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Orta hakemin, yan hakemin hatasını kabul ediyoruz. Olabilir, insanlık halidir. Hepimiz hata yapıyoruz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR’da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler" dedi.

Galatasaray: "VAR’da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçı öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YOĞUN BİR FİKSTÜR BİZİ BEKLİYOR"

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Hatayspor ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Öztürk, "Hatay ile pek çok maç oynadık. Onlarda şu an başkan ve hoca değişikliği var. Futbol aynen gastronomi gibi, tarihsel değerleri gibi o bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Umarım bu değişikliklerden sonra tekrar Hatay üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizler beraber ligimizi renklendirmeye devam eder. Lig uzun bir maraton. 8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı ligde 2 maça bakar. Onun için Okan hocamız da söyledi, önümüzde 18 maç var. Bunların emeklerine saygı duyuyoruz. Hem Avrupa’da hem ligde yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Biz sezonun sonunda şampiyon olup, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Görevimiz bu, gayretimiz bu" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya Metin Öztürk, "Okan hocamız ve talepleri doğrultusunda, başkan vekillerimiz Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş tarafından yürütülüyor. Bize bunlar yönetime son aşamada geliyor. Daha vaktimiz var. Dolayısıyla acelemiz yok" diye cevap verdi.

"VAR’DA HATA YAPAN HAKEMİN, HAKEMLİĞİNİ BİTİRSİNLER"

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı VAR kararı için ise Öztürk, "Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleriyle şampiyon olduk. Bir sorun yok, herkese eşit davranıldığı sürece. Hata olur, biz hataya bir şey söylemiyoruz. VAR’daki hata olamaz. Orta hakemin, yan hakemin hatasını kabul ediyoruz. Olabilir, insanlık halidir. Hepimiz hata yapıyoruz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR’da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray'ın VAR Hakkındaki Görüşü

VAR sisteminin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hakem hataları futbolda normaldir.
Metin Öztürk'ün açıklamalarına katılıyorum.
VAR hakemlerinin yabancı olması sorun değil.

Anahtar Kelimeler:
VAR galatasaray
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